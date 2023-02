Nuevo disco: Jessie Ware – «That! Feels Good!»

Jessie Ware ha anuncia su quinto álbum That! Feels Good!, del que ya podemos escuchar su primer sencillo Pearls. El álbum será lanzado el 28 de abril y está disponible para reserva desde este mismo momento.

Sobre el single

¿Qué sabemos sobre este Pearls?

Jessie grabó la canción con Stuart Price y se inspiró en divas como Donna Summer, Evelyn «Champagne» King, Teena Marie y Chaka Khan. La canción es una invitación a tener un baile y a no tomarse las cosas demasiado en serio. “Es la segunda canción que escucharéis de mi colaboración con Stuart Price y Coffee, con la maravillosa incorporación de Sarah Hudson, y espero que os dé una idea de lo divertido que fue trabajar juntos», añade.

¿Cuáles han sido los últimos proyectos de la artista?

El verano pasado, Jessie lanzó su single Free Yourself, y también formó parte de un dúo con Kylie Minogue llamado Kiss Of Life incluido en DISCO: Guest List Edition. En noviembre de 2022, Jessie compartió un nuevo remix de Free Yourself por Melanie C.