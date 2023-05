Nuevo disco: Jessy Lanza – «Love Hallucination»

La artista canadiense Jessy Lanza vuelve a la carga con su cuarto álbum de estudio, Love Hallucination, que verá la luz el próximo 28 de julio a través del prestigioso sello Hyperdub. Se trata de la continuación de su aclamado All The Time, publicado en 2020 y que le valió una nominación al Premio Polaris.

Un salto de confianza

Para este nuevo trabajo, Lanza se ha mudado desde la Bahía de San Francisco a Los Ángeles, un cambio que ha influido en su sonido y en su actitud. Según ha declarado, Love Hallucination es un álbum sobre “la confianza en uno mismo y en los demás”, así como un “salto de confianza” después de una etapa difícil.

El álbum cuenta con la colaboración de varios productores de renombre, como Jacques Greene, David Kennedy (Pearson Sound), Jeremy Greenspan (Junior Boys), Paul White (Danny Brown) y Marco “Tensnake” Niemerski. Juntos han creado un sonido que fusiona el pop con el house, el R&B y el techno, con una elegancia y una sofisticación únicas.

Dos adelantos irresistibles

Como primer adelanto del álbum, Lanza nos regaló hace unas semanas el tema Don’t Leave Me Now, una joya minimalista y etérea que mezcla el pop con el house y el R&B. La canción fue estrenada en el programa de radio de Mary Anne Hobbs en BBC 6 Music y nos dejó con ganas de más.

Ahora, Lanza nos presenta el segundo single del álbum, Midnight Ontario, una canción sobre “el amor y el miedo a perderlo”, según ha explicado la propia artista. El tema está coproducido por Jacques Greene y tiene un ritmo hipnótico y una melodía pegadiza.

Ya puedes reservar el álbum

Si te han gustado estos dos adelantos, no dudes en reservar ya el álbum Love Hallucination en el formato que prefieras. El disco estará disponible en vinilo transparente, CD y digital. Además, si lo reservas ahora, podrás descargar de inmediato los dos singles que ya conocemos.

No te pierdas este nuevo trabajo de Jessy Lanza, una de las artistas más interesantes y originales del panorama musical actual. Seguro que te sorprende y te enamora con su propuesta innovadora y emocionante.

1. Don’t Leave Me Now

2. Midnight Ontario

3. Limbo

4. Casino Niagara

5. Don’t Cry On My Pillow

6. Big Pink Rose

7. Drive

8. I Hate Myself

9. Gossamer

10. Marathon

11. Double Time