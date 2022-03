Nuevo disco: Joan Jett and The Blackhearts – «Changeup»

Joan Jett and The Blackhearts nos sorprendieron el 11 de marzo con su single (I’m Gonna) Run Away, que forma parte de su primer álbum acústico, Changeup, que desde este viernes 25 de marzo de 2022 estará disponible en todas las plataformas digitales de streaming, así como en audio inmersivo, incluyendo Sony 360 RA y Dolby Atmos.

El vinilo llegará a las tiendas más adelante en 2022, a través de Blackheart, el sello independiente de Joan. Con hits épicos como Bad Reputation y Crimson and Clover, es un álbum íntimo que mantiene toda la fiereza indomable por la que Joan Jett es conocida.

Estas 25 nuevas grabaciones, despojadas de todo artificio, resultan extraordinariamente actuales tanto en sonido como en sentimiento. Changeup nos trae la tan característica presencia de Joan, con una intimidad que permite a los oyentes profundizar en las letras de sus temas con un enfoque renovado. En 2021, Joan Jett and The Blackhearts lanzaron el single Bad Reputation (Acoustic), dando ya a los fans un aperitivo del sonido que podrán encontrar en Changeup.

Tracklist de Joan Jett and The Blackhearts – «Changeup»

1. (I’m Gonna) Run Away

2. You’re Too Possessive

3. Long Time

4. Victim Of Circumstance

5. Coney Island Whitefish

6. Love Is Pain

7. Oh Woe Is Me

8. You Drive Me Wild

9. Frustrated

10. Bad Reputation

11. Fake Friends

12. Fresh Start

13. Soulmates To Strangers

14. Make It Back

15. Fragile

16. I Love Playin’ With Fire

17. Cherry Bomb

18. I Want You

19. Crimson And Clover

20. A Hundred Feet Away

21. Androgynous

22. You Don’t Know What You’ve Got

23. School Days

24. Good Music

25. Light Of Day

