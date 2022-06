Nuevo disco: Joe Keery – «Decide»

Además de su talento como actor, Joe Keery, una de las estrellas de Stranger Things está construyendo poco a poco una interesante carrera musical, y hoy lanza su nuevo single Change bajo el nombre artístico Djo. La canción formará parte de su nuevo disco, que se llamará Decide y saldrá el próximo 16 de septiembre.

No se trata de su primer lanzamiento, ya que pudimos escuchar su disco debut en 2019 titulado TWENTY TWENTY, incluso antes había sido miembro de la banda Post Animal, pero llevamos sin escuchar música nueva del artista desde 2020 con la canción Keep Your Head Up.

Para este nuevo trabajo, Keery ha colaborado con el productor Adam Thein, y lo describe, en un comunicado, como «una especie de relato de los últimos años de Kyrie antes de entrar en la treintena. El álbum reflexiona sobre su crecimiento personal, sus relaciones y su vivencias en un mundo que está dominado por la tecnología».

Por tanto, mientras nos preparamos para la llegada de los episodios finales de la cuarta temporada de Stranger Things, ya podemos disfrutar de una nueva canción de John Keery.

