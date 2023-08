Nuevo disco: Joni Mitchell – «Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975)»

La legendaria cantautora canadiense Joni Mitchell ha anunciado el lanzamiento de su nuevo box set, Joni Mitchell Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975), el cual incluirá material inédito de su época en la discográfica Asylum.

Esta colección de 5xCD/4xLP estará disponible a partir del 6 de octubre a través de Rhino. La artista, que en aquella época se retiró temporalmente de los escenarios debido a la presión mediática, se refugió en la Sunshine Coast de British Columbia, donde continuó escribiendo música que la llevó a experimentar con sonidos más cercanos al jazz.

Durante este periodo, Mitchell lanzó tres álbumes: For the Roses (1972), Court and Spark (1974) y The Hissing of Summer Lawns (1975), que la llevaron a explorar un sonido más sofisticado y complejo.

Además, el boxset incluirá demos de cada una de las sesiones de grabación de estos álbumes, así como varios sets en directo de lugares como Carnegie Hall, Royal Festival Hall, el James Bay Benefit Concert y Wembley Stadium, entre otros. Además, ambos formatos del lanzamiento incluirán dos canciones grabadas junto a Graham Nash y David Crosby (Cold Blue Steel and Sweet Fire y For the Roses), un folleto de 40 páginas con fotos y una conversación entre Mitchell y Cameron Crowe sobre aquel periodo de su vida.

El primer sencillo que se ha lanzado es una versión demo de la canción Help Me, que apareció en el álbum Court and Spark de 1974. Anteriormente, como parte de esta sucesión de lanzamientros, Mitchell ha publicado The Early Years (1963-1967) y The Reprise Albums (1968-1971), así como el álbum en directo At Newport, que conmemora su aparición sorpresa en el Newport Folk Festival de 2022.