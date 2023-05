Nuevo disco: Jorja Smith – «falling or flying»

La artista británica Jorja Smith está lista para regresar con su segundo trabajo discográfico titulado falling or flying, que se publicará el próximo 29 de septiembre a través del sello FAMM. Se trata del esperado sucesor de su aclamado debut Lost & Found, lanzado en 2018.

Un álbum que fusiona jazz, R&B y house

falling or flying es un álbum que fusiona diferentes estilos musicales como el jazz, el R&B y el house, creando un sonido único y personal. Las canciones del disco reflejan las experiencias vitales de Smith durante los últimos años, especialmente durante la pandemia, cuando aprovechó para relajarse y reconectarse consigo misma. Así, el álbum aborda temas como las relaciones amorosas, las amistades pasadas y la autoestima, mostrando una faceta más madura e introspectiva de la cantante.

Smith ha declarado que este álbum es como su cerebro, que siempre está lleno de actividad pero cada canción es un momento de calma. También ha dicho que es la primera vez que saca canciones con las que se siente identificada en el presente, lo que le da una mayor autenticidad al proyecto.

Conciertos especiales en el Reino Unido

El álbum ya se puede reservar en formato físico desde la web oficial de Smith, donde también se pueden comprar las entradas para los conciertos especiales que ofrecerá en el Reino Unido para presentar el disco. Estas son las fechas confirmadas:

28/09 – Kingston, UK @ Pryzm

30/09 – Nottingham, UK @ Level

04/10 – London, UK @ Outernet

09/10 – Bristol, UK @ SWX

Colaboraciones con FKA twigs y Burna Boy

Como adelanto del álbum, Smith lanzó hace unas semanas el tema Try Me, una canción pop con toques funk y soul que habla sobre darle una oportunidad al amor. Además, Smith ha colaborado recientemente con otros artistas como FKA twigs, con quien compartió la canción Don’t Judge Me incluida en su EP CAPRISONGS; o Burna Boy, con quien hizo un dueto en Be Honest perteneciente a su disco Love, Damini.

Con falling or flying, Jorja Smith se consolida como una de las voces más interesantes y versátiles del panorama musical actual. No te pierdas este álbum si te gustan los sonidos frescos y originales.