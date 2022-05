Nuevo disco: Julia Jacklin – «Pre Pleasure»

Julia Jacklin ha anunciado que publicará un nuevo álbum, Pre Pleasure, el 26 de agosto a través de Polyvinyl, y para acompañar las buenas noticias, nos presenta el videoclip del single adelanto Lydia Wears A Cross.

Por si fueran pocas buenas noticias, también ha compartido las fechas de la gira de presentación, que incluye citas en Barcelona (Sala Apolo, 29 de noviembre) y Madrid (Sala Mon, 30 de noviembre).

En cuanto a la nueva canción, Jacklin afirma en un comunicado que «trata sobre muchas cosas, pero principalmente sobre ser un fanático de Jesucristo de 7 años que asiste a la escuela católica tratando de averiguar qué camino te lleva hacia arriba. El video musical fue grabado por mi constante colaborador y amigo Nick Mckk en Split Point Lighthouse. Recientemente di un concierto allí cerca y pregunté si alguien podía dejarme grabar allí dentro. Alguien en el público conocía a otro alguien y eso fue todo. El resto fue filmado en las calles de Northcote, Melbourne».

Pre Pleasure fue grabado durante un periodo de tres meses en Montreal después de la gira mundial de Jacklin en apoyo de su álbum Crushing de 2019.

Julia Jacklin – Pre Pleasure

Tracklist de Julia Jacklin – Pre Pleasure

01 Lydia Wears a Cross

02 Love, Try Not to Let Go

03 Ignore Tenderness

04 I Was Neon

05 Too in Love to Die

06 Less of a Stranger

07 Moviegoer

08 Magic

09 Be Careful With Yourself

10 End of a Friendship

