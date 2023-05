Nuevo disco: Juliana Hatfield – «Juliana Hatfield Sings ELO»

La cantante y compositora estadounidense Juliana Hatfield ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco de versiones dedicado a la mítica banda británica Electric Light Orchestra (ELO). El álbum se titula Juliana Hatfield Sings ELO y saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre a través del sello American Laundromat Records.

Un repaso a los éxitos de ELO desde los 70 hasta la actualidad

El disco incluye versiones de algunos de los temas más conocidos de ELO desde los años 70 hasta la actualidad y estará disponible en CD, cassette y cuatro colores diferentes de vinilo. Además, se editará un 7 pulgadas de edición limitada que contendrá dos canciones que no estarán en el disco: I’m Alive y When I Was A Boy”.

Como adelanto, Juliana Hatfield ha compartido una de las canciones del álbum: Don’t Bring Me Down, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales. Se trata de una versión fiel al original, pero con el toque personal de la artista, que le imprime su voz dulce y su estilo indie rock.

01 “Sweet Is The Night”

02 “Can’t Get It Out Of My Head”

03 “Showdown”

04 “Strange Magic”

05 “Don’t Bring Me Down”

06 “Telephone Line”

07 “Secret Messages”

08 “Bluebird Is Dead”

09 “From The End Of The World”

10 “Ordinary Dream”

Una admiradora confesa de la obra de Jeff Lynne

Juliana Hatfield ha declarado que es una gran fan de la obra de Jeff Lynne, el líder y fundador de ELO, y que con este disco de versiones quiere rendirle tributo y dar a conocer algunas de sus canciones menos populares. “Con este álbum de versiones quería meterme de lleno en algunos de los grandes éxitos de los 70, pero también quiero iluminar algunas de las obras posteriores”, ha dicho.

Este es el tercer disco de versiones que publica Juliana Hatfield, después de haber homenajeado anteriormente a Olivia Newton-John en 2018 y a The Police en 2019. La artista lleva más de tres décadas en la escena musical, tanto en solitario como con sus bandas Blake Babies y The Lemonheads. Su último trabajo original fue Blood, lanzado en 2021.