Nuevo disco: Kae Tempest – «The Line Is A Curve»

Kae Tempest está de vuelta con nuevo disco, cuarto de su discografía, bajo el título The Line Is A Curve y que se publicará el 8 de abril vía Fiction Records, con More Pressure (Feat. Kevin Abstract) como single presentación.

Todo sobre el nuevo disco de Kae Tempest

Título: The Line Is A Curve

Fecha de publicación: 8 de abril

Sello: Fiction Records

Sobre el disco: «The Line Is A Curve trata sobre dejarse llevar. También de vergüenza, ansiedad, aislamiento y, en cambio, caer en la rendición. Abrazando la naturaleza cíclica del tiempo, el crecimiento, el amor. Es de esperar que este dejarse llevar se sienta en todo el disco. En la musicalidad, la instrumentación, el lirismo, la entrega, incluso en la portada. De modo que termina donde comienza y comienza donde termina», explica Tempest.

Single de presentación: More Pressure (Feat. Kevin Abstract).

Kae Tempest – More Pressure (Feat. Kevin Abstract)

Tracklist de The Wrath of the Clouds

Priority Boredom I Saw Light (feat. Grian Chatten) Nothing to Prove No Prizes (feat. Lianne La Havas) Salt Coast Don’t You Ever These Are The Days Smoking (feat. Confucius MC) Water In The Rain (feat. ãssia) Move More Pressure (feat. Kevin Abstract) Grace

