Nuevo disco: Kaytranada y Aminé – «KAYTRAMINÉ»

Si te gustan el rap y la electrónica, seguro que conoces a Aminé y a Kaytranada, dos artistas que llevan años destacando en sus respectivos géneros. Lo que quizás no sabías es que estos dos genios han decidido unir fuerzas para crear un nuevo proyecto conjunto llamado KAYTRAMINÉ, cuyo álbum debut verá la luz el próximo 19 de mayo.

La historia detrás de KAYTRAMINÉ

Aunque pueda parecer una sorpresa, lo cierto es que Aminé y Kaytranada llevan tiempo colaborando entre bambalinas. Todo empezó en 2014, cuando el rapero de Portland hizo un remix no oficial del tema At All de Kaytranada y lo tituló Not At All. Kaytranada quedó impresionado por la versión de Aminé y se puso en contacto con él, iniciando así una relación musical que se plasmó en tres temas del mixtape Calling Brio de Aminé en 2015: La Danse, YeYe y Egyptian Luvr.

Desde entonces, los fans de ambos artistas esperaban con ansias una colaboración más extensa, que finalmente se ha materializado en KAYTRAMINÉ, el álbum homónimo del dúo que saldrá a la venta el 19 de mayo. El disco cuenta con once canciones que fusionan el flow de Aminé con las bases de Kaytranada, y que además incluyen colaboraciones de lujo como Snoop Dogg, Big Sean, Freddie Gibbs, Amaarae y Pharrell Williams.

El primer adelanto de KAYTRAMINÉ

El primer sencillo del álbum se llama 4eva y cuenta con la participación de Pharrell Williams tanto en la producción como en la voz. Se trata de un tema bailable y pegadizo que muestra la química entre los tres artistas. El vídeo musical, dirigido por Jack Begert, colaborador habitual de Aminé, muestra al trío pasándolo bien en un club nocturno lleno de luces de neón.

Kaytranada y Aminé ya han interpretado 4eva en directo, aprovechando su presencia en el festival Coachella. Además, los tres artistas coincidirán en el festival Something in the Water de Pharrell en Virginia Beach en abril de 2023, donde actuarán individualmente.

KAYTRAMINÉ llega después de un año y medio sin lanzamientos por parte de ninguno de los dos artistas. El último trabajo de Kaytranada fue el EP Intimidated en noviembre de 2021, mientras que el de Aminé fue el proyecto TwoPointFive ese mismo mes. Kaytranada también ha publicado un single este año junto a Anderson. Paak llamado Twin Flame.

Kaytranada tiene previsto acompañar a The Weeknd en su gira mundial After Hours Til Dawn por Europa este verano, mientras que Aminé no ha anunciado ninguna fecha por el momento.

Tracklist de KAYTRAMINÉ

La lista de canciones del álbum es la siguiente: