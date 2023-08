Nuevo disco: Kevin Drew – «Aging»

Kevin Drew, el co-fundador y líder de Broken Social Scene, está listo para regalarnos una experiencia musical única a través de su nuevo álbum en solitario titulado Aging, el cual ha anunciado a través del sello Arts & Crafts.

La fecha que debes marcar en tu calendario es el 22 de septiembre, ya que ese día será el lanzamiento digital de este esperado álbum. Pero si eres de los que aún aprecian la experiencia física de la música, no te preocupes, ya que esta versión estará disponible a partir del 3 de noviembre.

Y como si esto no fuera suficiente para emocionarnos, Kevin Drew también nos ha adelantado un adelanto de su obra maestra compartiendo dos nuevas canciones que formarán parte del álbum. Estos temas, con los cautivadores títulos de Out in the Fields y Party Oven nos dan una idea de la diversidad de sonidos y emociones que podemos esperar de Aging.

En una declaración sobre el álbum, Kevin Drew nos ofrece una visión íntima de su proceso creativo y las emociones que lo impulsaron. «El dolor es algo difícil de dejar ir hasta que estás listo», Drew reflexiona sobre los temas del álbum. «Y eso es más o menos en donde estaba con este disco. La música, para mí, es una liberación; es un lugar al que puedo ir y expresar lo que quiero decir.»

Drew llevó a cabo la grabación de Aging en 2021 en los estudios de grabación Bathouse Recording Studio, ubicados cerca de Kingston, Ontario, junto a su colaborador de toda la vida, Nyles Spencer. Curiosamente, en un principio tenían la idea de crear un álbum para niños, según un comunicado de prensa. Sin embargo, su enfoque se desvió hacia temas sobre el proceso de envejecimiento, lo que resultó en este proyecto excepcional.

Aging nos ofrece una variedad de pistas que prometen llevarnos en un viaje emocional a través de la música y las letras. Aquí tienes la lista de canciones que formarán parte de este maravilloso álbum: