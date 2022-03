Nuevo disco: Kevin Morby – «This Is a Photograph»

Kevin Morby ha anunciado un nuevo álbum titulado This Is a Photograph, que saldrá el 13 de mayo a través de Dead Oceans y ha sido producido por su colaborador habitual, Sam Cohen. El álbum cuenta, además, con contribuciones de Cassandra Jenkins, Makaya McCraven, Tim Heidecker, Alia Shawkat y más. Se grabó parcialmente en el estudio de Cohen en el norte del estado de Nueva York con sesiones adicionales en Memphis en Sam Philip’s Recording Co.

Según el propio Morby, con este disco habla de «la batalla que enfrenta cada familia, la de perseguir el reloj, vivir nuestras vidas y aferrarnos unos a otros durante el mayor tiempo posible. Eso, y los sueños que vienen con ser una familia joven en Estados Unidos y dónde terminan esos sueños”.

A partir de mayo, Morby se embarcará en una gira de presentación de este nuevo trabajo que, como ya sabéis, le traerá hasta el Festival Tomavistas de Madrid.

Kevin Morby – This Is a Photograph:

Tracklist de This Is a Photograph:

01 Intro

02 This Is a Photograph

03 A Random Act of Kindness

04 Bittersweet, TN

05 Disappearing

06 A Coat of Butterflies

07 Rock Bottom

08 Forever Inside a Picture

09 Five Easy Pieces

10 Stop Before I Cry

11 It’s Over

12 Goodbye to Good Times

