Nuevo disco: Killer Mike – “Michael”

El rapero y activista Killer Mike ha anunciado su regreso al panorama musical con su nuevo álbum en solitario, MICHAEL, que verá la luz el próximo 16 de junio a través del sello Loma Vista. Se trata de su primer proyecto en solitario desde R.A.P. Music, que publicó en 2012.

El álbum lleva como título su nombre real, Michael Render, y es el primero de una trilogía que el artista planea lanzar en los próximos años. Además, está dedicado a su madre, Denise Render, que falleció en 2019 y que fue una gran influencia para él.

Colaboraciones de lujo y variedad musical

Killer Mike ha contado con un reparto de lujo para este álbum, que incluye colaboraciones de André 3000 y Lil Wayne, entre otros. También ha trabajado con productores de renombre como No I.D., El-P y DJ Paul.

El álbum tiene 14 canciones y dura 52 minutos. En él, Killer Mike explora varios géneros musicales, como el soul, el rock, el funk y el gospel, sin perder su esencia rapera. Además, tiene un tono más introspectivo y vulnerable que sus anteriores proyectos, ya que refleja su proceso de maduración personal y artística.

Mensajes políticos y sociales

Killer Mike no se olvida tampoco de su faceta política y social, que le ha convertido en una voz influyente y respetada en Estados Unidos. En sus letras, aborda temas como la injusticia racial, la violencia policial, la corrupción o la educación.

Para ir abriendo boca, Killer Mike ha compartido dos vídeos, uno para el single Don’t Let the Devil y otro para la nueva canción Motherless. El primero cuenta con la participación de El-P y thankugoodsir y fue producido por No I.D., El-P y Little Shalimar. El segundo es un homenaje a su madre, que describe como una “chica negra rebelde de Atlanta”. Los dos vídeos fueron dirigidos por Shane Smith.

Entre las canciones destacadas del álbum se encuentran RUN, que cuenta con la colaboración de Dave Chappelle y Young Thug; TALK’N THAT SHIT!, producida por DJ Paul; The Revolution Will Not Be Televised, con Pharrell Williams; y The Last Poets, un tributo a los pioneros del rap.

Una gira con Run the Jewels

Killer Mike también ha anunciado una gira de celebración del décimo aniversario de Run the Jewels, el dúo que forma con El-P. La gira pasará por cuatro ciudades: Nueva York, Los Ángeles, Londres y París.

Un álbum imprescindible

MICHAEL es un álbum que promete ser una obra maestra del rap contemporáneo y que muestra la evolución de Killer Mike como artista y como persona. No te lo pierdas si eres fan del rap con mensaje y con calidad.