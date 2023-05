Nuevo disco: Kim Petras – «Feed the Beast»

La cantante pop alemana Kim Petras está de enhorabuena. No solo ha anunciado la fecha de lanzamiento de su esperado primer álbum con una gran discográfica, sino que también ha sido elegida como una de las modelos de portada de la prestigiosa revista Sports Illustrated Swimsuit. Te contamos todos los detalles a continuación.

Feed the Beast: el debut discográfico de Kim Petras

Kim Petras lleva años deleitando a sus fans con sus EPs y álbumes recopilatorios, pero ahora ha llegado el momento de dar el salto a las ligas mayores. La cantante ha revelado que su primer álbum con Republic Records/Amigo Records se titula Feed the Beast y saldrá a la luz el próximo 23 de junio.

La artista dio a conocer la noticia en sus redes sociales, donde compartió una imagen que parece ser la portada del álbum. En ella se ve una espada de aspecto medieval apoyada contra un montón de rocas bajo un cielo azul oscuro. En el pie de foto del post, escribió: “La historia comienza el 23 de junio”, y adjuntó un enlace para que sus seguidores pre-guardaran el álbum en las plataformas de streaming.

The story begins on June 23rd. Feed The Beast.https://t.co/kxDSOfP14x pic.twitter.com/gdo0TSDjGh — kim petty (@kimpetras) May 15, 2023

Aunque aún no se ha revelado el tracklist completo del álbum, se espera que incluya los singles que Petras ha lanzado recientemente, como If Jesus Was a Rockstar, Brr y Alone con Nicki Minaj, que sampleaba Better Off Alone de Alice DeeJay, y brrr, que fue producido por ILYA, junto con Max Martin y Omar Fedi. Su colaboración con Sam Smith ganadora del Grammy Unholy, que también le valió a Petras su primer número 1 en el Hot 100, también se espera que aparezca en la lista de canciones.

Kim Petras, una modelo de portada histórica

Pero eso no es todo. Kim Petras también ha hecho historia al ser una de las cuatro modelos de portada de la edición de 2023 de Sports Illustrated Swimsuit, la famosa revista dedicada a la moda baño. La cantante transgénero se une así a Martha Stewart, Megan Fox y la modelo Brooks Nader como protagonistas de este número especial.

La artista, que también es la portada de mayo/junio de Out, lució un bikini dorado iridiscente diseñado por Natalia Fedner para la ocasión. En una entrevista con la revista, Petras expresó su emoción por formar parte de este proyecto: “Es un honor increíble estar en esta revista que celebra todos los tipos de belleza. Estoy muy orgullosa de ser una mujer trans y espero inspirar a otras personas a ser ellas mismas”.

Sin duda, Kim Petras está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y nosotros estamos deseando escuchar su nuevo álbum y verla brillar en los escenarios.