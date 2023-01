Nuevo disco: King Gizzard and The Lizard Wizard – «Live At Red Rocks ’22» (en directo)

King Gizzard & The Lizard Wizard han publicado un nuevo álbum grabado en directo bajo el título Live At Red Rocks ’22. Grabado en tres conciertos en el icónico anfiteatro de Morrison, Colorado, el lanzamiento completo tiene una duración de casi nueve horas (repartido en 86 pistas) y está disponible para escuchar o comprar digitalmente a través de su página de Bandcamp.

Sobre el disco

¿Cómo va a titularse? Live At Red Rocks ’22

¿Cuando saldrá publicado? Ya está disponible desde el viernes 27 de enero de 2023.

¿Qué sello tiene previsto editarlo? King Gizzard and The Lizard Wizard lo han hecho disponible para descarga desde su página de Bandcamp, así como en su plataforma oficial de bootlegging. Además, dos sellos independientes han anunciado versiones físicas del disco: Levitation Record tiene un box set en vinilo de 12 discos disponible para reservar y Needlejuice Records, que lo editará en CD, vinilo y casete.

¿Cuál fue su último lanzamiento antes de este trabajo? Siguiendo su tónica habitual, publicaron cinco discos en 2022: Made In Timeland, Omnium Gatherum, Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava, Laminated Denim y Changes.

¿Qué nos cuentan sobre el disco? El disco es un álbum en vivo grabado durante tres conciertos en el icónico anfiteatro Red Rocks en Morrison, Colorado, en octubre y noviembre de 2022. El álbum completo tiene una duración de casi nueve horas, con los australianos King Gizzard and The Lizard Wizard tocando sets de tres horas en cada show.