Nuevo disco: King Gizzard & The Lizard Wizard – «PetroDragonic Apocalypse Or Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth And The Beginning Of Merciless Damnation»

La banda australiana de rock psicodélico King Gizzard & The Lizard Wizard no se detiene ni un segundo. Tras lanzar tres álbumes en octubre del año pasado, Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava, Laminated Denim y Changes, ahora anuncian su 24º álbum de estudio, con un título tan largo como apocalíptico: PetroDragonic Apocalypse Or Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth And The Beginning Of Merciless Damnation.

El disco estará disponible para pre-pedido desde el 16 de mayo en Gizzverse, la plataforma de venta directa de la banda, pero aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento definitiva. La banda ha descrito el álbum como “pesado como el infierno” y ha compartido la portada del mismo y una imagen del vídeo del primer single, que se espera que salga pronto.

¿Escucharemos sus nuevos temas a su paso por España en sus conciertos en Barcelona y Madrid (24 y 27 de agosto) o en el CanelaParty (del 23 al 26 de agosto).

Una colaboración con la inteligencia artificial

Pero eso no es todo. Además de su nuevo álbum, la banda ha anunciado también una serie de 11 nuevos discos conceptuales que saldrán en 2023, todos ellos creados en colaboración con la inteligencia artificial. Según explican en su web, se trata de un proyecto experimental que busca explorar las posibilidades creativas de la tecnología y generar música única e impredecible.

La banda ha utilizado diferentes algoritmos y programas para generar melodías, ritmos, letras y sonidos a partir de sus propias grabaciones y de otras fuentes musicales. Luego han seleccionado, editado y mezclado el material generado por la inteligencia artificial para dar forma a los discos conceptuales, que abarcan desde el rock progresivo al jazz pasando por el metal y la música electrónica.

Una carrera prolífica y ecléctica

King Gizzard & The Lizard Wizard es una de las bandas más prolíficas y eclécticas del panorama musical actual. Formada en Melbourne en 2010 por Stu Mackenzie (voz, guitarra, bajo, teclados, flauta, sitar), Ambrose Kenny-Smith (voz, armónica, teclados), Cook Craig (guitarra, bajo, teclados, voz), Joey Walker (guitarra, bajo, teclados, voz), Lucas Harwood (bajo, teclados) y Michael Cavanagh (batería, percusión), la banda ha publicado 23 álbumes de estudio hasta la fecha, además de siete álbumes en vivo, dos recopilaciones y dos EP.

Su música abarca múltiples géneros, desde el surf rock al garage rock pasando por el folk, el krautrock, el rock progresivo, el rock experimental, el thrash metal y el spaghetti western. Su sonido se caracteriza por la experimentación con instrumentos poco convencionales, afinaciones microtonales y estructuras complejas. Sus conciertos son famosos por su energía y su entrega.

La banda tiene su propio sello discográfico independiente, Flightless Records, fundado por Eric Moore (ex baterista y mánager del grupo), que dejó la banda en agosto de 2020 para concentrarse en la dirección del sello. La banda también tiene su propia plataforma de venta directa al público llamada Gizzverse.