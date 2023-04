Nuevo disco: King Krule – «Space Heavy»

El músico británico Archy Marshall, más conocido como King Krule, ha anunciado el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio bajo ese seudónimo, Space Heavy, que saldrá a la venta el 9 de junio a través de XL Recordings. Como adelanto, ha compartido el primer single del disco, la encantadora canción Seaforth, acompañada de un vídeo musical.

Sobre el nuevo disco Space Heavy

Fecha de publicación: 9 de junio de 2023

Sello que lo publicará: XL Recordings.

¿Qué nos cuenta sobre el disco? El álbum es una exploración del “espacio entre espacios”, un lugar habitado por sueños y amor, y marcado por relatos sobre una conexión perdida. Marshall pone tanto énfasis en el espacio negativo de las canciones como en el positivo.

¿Dónde y con quién lo ha grabado? El álbum fue escrito por Marshall entre 2020 y 2022, durante sus viajes entre Londres y Liverpool, las dos ciudades donde ha estado dividiendo su tiempo. El álbum fue desarrollado con el colaborador frecuente y productor Dilip Harris, así como con los miembros de su banda de toda la vida: Ignacio Salvadores (saxofón), George Bass (batería), James Wilson (bajo) y Jack Towell (guitarra).

Sobre Seaforth

Sobre el single: Este sencillo de ensueño pretende transportar a los oyentes a la “mente dormida” del músico. Marshall reflexiona sobre la experiencia del amor romántico en el contexto de un universo condenado: “Baby, this faith is all I have/ We share the dark days between us/ They put a heavy space between us” (“Cariño, esta fe es todo lo que tengo/ Compartimos los días oscuros entre nosotros/ Ponen un espacio pesado entre nosotros”).

Y el videoclip: El vídeo musical está dirigido por Jocelyn Anquetil y muestra las aventuras de dos perros golden retriever: un padre y su cachorro. Marshall y su banda también aparecen en el vídeo.

Tracklist del disco