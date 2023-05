Nuevo disco: Kylie Minogue – “Tension”

La reina del pop australiano, Kylie Minogue, no para de sorprendernos con su capacidad de reinventarse y de ofrecernos música de calidad. Después de deleitarnos con Disco, su exitoso álbum de 2020, la artista nos presenta ahora Tension, su decimoquinto trabajo de estudio, que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre.

Un álbum sin tema definido pero con mucho corazón

Tension es un disco que no tiene un tema definido, sino que se basa en las emociones y las sensaciones que le inspiraron a Kylie Minogue cada canción. Según ha explicado la propia cantante en un comunicado de prensa, se trata de «una mezcla de reflexión personal, abandono club y melancolía alta». Para crear este álbum, Kylie Minogue ha contado con la colaboración de dos productores de confianza: Richard «Biff» Stannard, con quien lleva trabajando desde los años 90, y Duck Blackwell, que también participó en Disco.

Padam Padam, el primer single

El álbum se abre con Padam Padam, una canción que será lanzada como primer single próximamente. Aún no sabemos mucho sobre este tema, pero podemos esperar que tenga el sello inconfundible de Kylie Minogue: ritmo pegadizo, voz dulce y mucha energía. El resto del disco se compone de otras diez canciones que seguro nos harán bailar y emocionarnos.

01 Padam Padam

02 Hold on to Now

03 Things We Do for Love

04 Tension

05 One More Time

06 You Still Get Me High

07 Hands

08 Green Light

09 Vegas High

10 10 Out of 10

11 Story

Una trayectoria imparable

Kylie Minogue lleva más de 30 años en la industria musical, y ha demostrado ser una artista versátil y camaleónica. Desde sus inicios como actriz en la serie Neighbours, pasando por sus éxitos pop como Can’t Get You Out of My Head, Spinning Around o All the Lovers, hasta sus incursiones en otros géneros como el country o el disco, Kylie Minogue ha sabido conquistar al público con su talento y su carisma. Su último álbum, Disco, fue un éxito de crítica y público, y alcanzó el número uno en el Reino Unido. Con Tension, Kylie Minogue nos demuestra una vez más que sigue siendo una de las grandes divas del pop mundial.

¿Y tú? ¿Estás deseando escuchar el nuevo álbum de Kylie Minogue? ¿Qué esperas de Tension? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.