Nuevo disco: Lambchop – «The Bible»

Pasan los años, cambian las modas musicales, pero siempre hay referentes a los que agarrarnos. Ese es el caso de Kurt Wagner y Lambchop, que fieles a su cita de los últimos años, vienen con un nuevo disco titulado The Bible que saldrá el próximo 30 de septiembre a través de Merge Records para Norteamérica y City Slang para el resto del mundo.

Para acompañar el anuncio, Wagner ha compartido el primer single titulado Police Dog Blues, que está inspirada en los manifestaciones que hubo en la ciudad de Mineápolis, donde reside Wagner y otros miembros de su banda, tras la muerte de George Floyd debido a la brutalidad policial en 2020.

Además, ya podemos ver el vídeo que acompaña al single, en el que, bajo la dirección de Isaac Gale, han optado por utilizar el motor Unreal para crear un mundo 3D post-apocalíptico en el que solo viven pastores alemanes.

Tracklist de Lambchop – The Bible

01 His Song Is Sung

02 Little Black Boxes

03 Daisy

04 Whatever, Mortal

05 A Major Minor Drag

06 Police Dog Blues

07 Dylan at the Mousetrap

08 Every Child Begins the World Again

09 So There

10 That’s Music