Nuevo disco: Lana del Rey – «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd»

El 10 de marzo de 2022, Lana Del Rey lanzará su nuevo álbum titulado Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. El anuncio viene acompañado por un single homónimo que sirve como primer adelanto de este disco del mismo nombre que será publicado por Interscope.

No conocemos aún los detalles de la grabación del disco, pero gracias a laportada, sí sabemos que el álbum contará con la participación de productores como Jack Antonoff, Drew Erickson y Zach Dawes, así como colaboradores como Jon Batiste, Father John Misty y Tommy Genesis, o la ingeniera Laura Sisk.

Lana Del Rey ha tenido una exitosa carrera en la música desde el lanzamiento de su álbum de debut Born to Die en 2012. Sus discos anteriores incluyen dos lanzamientos que se produjeron el aaño pasado: Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters, que se unen de este modo a Honeymoon, Lust for Life y Ultraviolence.

Estamos emocionados de escuchar el nuevo material de Lana Del Rey en Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd y esperamos conocer más detalles sobre el álbum en un futuro cercano. ¡Manteneos bien atentos!

Sobre Lana Del Rey

Aunque su nombre e imagen evocan décadas pasadas, es imposible imaginar a Lana Del Rey antes de una era sin internet. El poder de reinventarse en las redes sociales fue fundamental para que Lizzy Grant se convirtiera en la Lana Del Rey de Video Games. Es la balada con la que, en 2011, conocimos a una femme fatale dispuesta a seducir con su voz. Born to Die, su álbum debut, llevó su calma crepuscular a unas listas entonces dominadas por el pop más bailable. Desde entonces, sus canciones han oscilado entre el dream pop con guiños a los clásicos (Brooklyn Baby y sus referencias a Lou Reed) y los vuelos hacia el futuro (Lust for Life, una colaboración con The Weeknd de 2017). Más que inspirarse en el pasado, Lana Del Rey reimagina la nostalgia del sueño americano en canciones subversivas y sutilmente profanas. Es un camino que culminó con sus discos más recientes, verdaderas obras maestras que llevan el espíritu del Elton John de los 70 a la costa californiana. Especialmente Chemtrails Over the Country Club (2021) abre un nuevo capítulo en el que la turbulencia de sus predecesores convive con una sensación de serenidad.

Fuente: Apple Music

Discografía de Lana Del Rey

Lana Del Ray (2010)

Born to Die (2012)

Ultraviolence (2014)

Honeymoon (2015)

Lust for Life (2017)

Norman Fucking Rockwell! (2019)

Chemtrails over the Country Club (2021)

Blue Banisters (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

A continuación, podemos ver los conciertos confirmados para los próximos meses:

¡Descubre más artistas aquí!