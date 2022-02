Nuevo disco: !!! – «Let It Be Blue»

Más bandas que anuncian su regreso en este fértil 2022. !!! han anunciado que su nuevo trabajo Let It Be Blue se publicará el 6 de mayo a través de Warp.

El primer sencillo, que ya podemos escuchar, se llama Storm Around the World y cuenta con la colaboración de Maria Uzor de Sink Ya Teeth. Sobre el mismo, afirman que «originalmente era un ejercicio ácido sobre los padres que se van de gira, pero se convirtió en mucho más que eso con su voz, que es a partes iguales cantar y palabra hablado, y cuyas letras ayudaron a agregar familiaridad y misterio a la canción».

El nuevo álbum será el noveno de la discografía de los estadounidenses y el primero desde Wallop en 2019. Próximamente, estarán presentándolo en directo en tres conciertos en Madrid (30 de marzo – Teatro Eslava), Valencia (31 de marzo – Sala Moon) y Barcelona (1 de abril – Sala Apolo).

!!! – Storm Around the World

Tracklist de Let It Be Blue

01 Normal People

02 A Little Bit (More)

03 Storm Around the World [ft. Maria Uzor]

04 Un Puente [ft. Angelica Garcia]

05 Here’s What I Need to Know

06 Panama Canal [ft. Meah Pace]

07 Man on the Moon [ft. Meah Pace]

08 Let It Be Blue

09 It’s Grey, It’s Grey (It’s Grey)

10 Crazy Talk

11 This Is Pop 2

