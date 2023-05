Nuevo disco: Lindstrøm 

El productor noruego Lindstrøm ha anunciado su regreso con un nuevo álbum titulado Everyone Else Is A Stranger, que saldrá a la venta el 14 de julio de 2023. Se trata de su primer álbum en solitario en cuatro años, desde que publicó It’s Alright Between Us As It Is en 2019.

Un adelanto llamado Syreen

Como primer adelanto del álbum, Lindstrøm ha lanzado el single Syreen, que también es la canción que abre el disco. Se trata de una burbujeante y persistente pieza de siete minutos llena de melodías encantadoras y optimistas. El productor muestra su habilidad para construir sintetizadores analógicos que operan en un género propio, mezclando disco, house y funk cósmico.

Según ha explicado Lindstrøm, encontró Syreen cuando estaba trabajando en una nueva canción uptempo para su directo. La palabra “Syreen” significa lila en noruego, una flor que simboliza el amor y los nuevos comienzos.

Un álbum de cuatro canciones

El álbum Everyone Else Is A Stranger consta de cuatro canciones, que suman un total de 35 minutos. El productor ha dicho que quería hacer un álbum conciso y coherente, sin rellenos ni interludios. Cada canción tiene su propia identidad y personalidad, pero todas comparten una atmósfera espacial y envolvente.

El álbum ha sido grabado en el estudio casero de Lindstrøm en Oslo, donde tiene una impresionante colección de sintetizadores vintage y modernos. El productor ha trabajado solo en este proyecto, sin colaboraciones ni invitados. Ha dicho que quería expresar sus propias emociones e ideas sin interferencias externas.

Everyone Else Is A Stranger es un álbum que promete ser una experiencia sonora única y fascinante, que nos transportará al universo musical de Lindstrøm. Estamos deseando escucharlo al completo y disfrutar de sus melodías esperanzadoras.

01 “Syreen”

02 “Nightswim”

03 “The Rind”

04 “Everyone Else Is A Stranger”