Nuevo disco: Local Natives – «Time Will Wait For No One»

Los fans de Local Natives están de enhorabuena. La banda californiana ha anunciado su quinto álbum de estudio, Time Will Wait For No One, que verá la luz el próximo 7 de julio a través del sello Loma Vista Recordings. Se trata del primer trabajo del grupo desde Violet Street, publicado en 2019.

El nuevo disco fue grabado en Los Ángeles con la ayuda del productor John Congleton, conocido por su trabajo con artistas como St. Vincent, Angel Olsen o Sharon Van Etten. Según la propia banda, el álbum es fruto de un proceso de metamorfosis personal y colectiva, marcado por la paternidad, el aislamiento, la pérdida y la crisis de identidad.

“Hubo un momento a mitad de hacer el álbum, tocamos uno de los conciertos más emotivos de nuestras vidas. Un show sold out en el Greek Theater de LA, nuestra primera actuación en casi dos años, pero no sabíamos cómo seguir adelante. Como individuos y como banda, estábamos al borde del colapso. El tiempo fluye sin control y el cambio es implacable, y las personas que amas son las únicas constantes. De esa rendición disolvimos todo para empezar de nuevo, y tuvimos el período más prolífico de composición de canciones en nuestra historia. Este es el primer capítulo, Time Will Wait For No One”, explican los músicos.

El álbum se compone de diez canciones que exploran el amor en todas sus facetas, desde el romance hasta la vida. El más reciente adelanto es NYE, un tema rápido y salvaje que nació de una tradición de la banda: cuando uno de los miembros se casa, el resto se convierte en la banda de la boda. Así ocurrió cuando el guitarrista Ryan Hahn contrajo matrimonio el año pasado y sus compañeros tocaron una selección de sus temas favoritos.

Según comenta, al verles tocar el Someday de The Strokes “me quedé tan impresionado al ver a los chicos tocar esto desde el público, algo que nunca había visto antes, que pensé que teníamos que hacer una canción rápida y salvaje, y así nació NYE”, cuenta Hahn.

Ya puedes escuchar ‘NYE’ en las plataformas digitales y reservar Time Will Wait For No One en la web oficial de Local Natives. Estas son las canciones que incluye el álbum: