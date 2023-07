Nuevo disco: Los Angeles – «Los Angeles»

El mundo de la música se prepara para recibir con entusiasmo Los Angeles, el nuevo proyecto musical de tres destacados artistas: Lol Tolhurst, exbaterista de The Cure; Budgie, quien también ocupó ese rol en Siouxsie and the Banshees; y el reconocido productor Jacknife Lee.

La idea de trabajar juntos no es nueva para Tolhurst y Budgie, quienes se conocieron en 1979 cuando The Cure estaba de gira con The Banshees. Desde entonces, siempre habían deseado colaborar en un proyecto conjunto, y finalmente encontraron la oportunidad mientras se encontraban en Los Ángeles, trabajando junto a Jacknife en lo que sería su emocionante aventura musical.

El primer adelanto de este fascinante proyecto es el sencillo debut titulado Los Angeles, que cuenta con nada menos que la participación de James Murphy, líder de LCD Soundsystem. Una combinación de talentos que promete una fusión de sonidos innovadora y cautivadora.

El álbum debut llevará el mismo nombre que el sencillo y está programado para ser lanzado el 3 de noviembre a través de Play It Again Sam. La emoción por este proyecto se hace mayor aún al saber que el disco contará con la colaboración de destacadas figuras de la música como Bobby Gillespie de Primal Scream, The Edge de U2, el activista por los derechos civiles Lonnie Holley, Mary Lattimore, Arrow de Wilde de Starcrawler y Mark Bowen de IDLES.

Según Tolhurst, el proceso de creación del álbum fue muy colaborativo, dando a los invitados libertad total para expresarse a través de la música. El resultado es un álbum coherente y significativo que captura la esencia de la ciudad que los inspiró: Los Ángeles.

Además del single presentación, os dejamos con el tracklist completo:

1. ‘This Is What It Is (To Be Free)’ [featuring Bobby Gillespie]

2. ‘Los Angeles’ [featuring James Murphy]

3. ‘Uh Oh’ [featuring Arrow de Wilde and Mark Bowen (Idles)]

4. ‘Ghosted’ At Home [featuring Bobby Gillespie]

5. ‘Train With No Station’ [featuring The Edge]

6. ‘Bodies’ [featuring Lonnie Holley and Mary Lattimore]

7. ‘Everything And Nothing’

8. ‘Travel Channel’ [featuring Pam Amsterdam]

9. ‘Country of the Blind’ [featuring Bobby Gillespie]

10. ‘The Past (Being Eaten)’

11. ‘We Got To Move’ [featuring Isaac Brock]

12. ‘Noche Ocsura’ [featuring The Edge]

13. ‘Skins’ [featuring James Murphy]