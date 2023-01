Nuevo disco: Lucinda Chua – «Yian»

La artista Lucinda Chua ha anunciado que su álbum debut Yian será publicado el 24 de marzo bajo el sello 4AD. El álbum incluirá el single Echo, que ya podemos descubrir acompañado de su recién estrenado videoclip.

Sobre el disco

¿Cómo va a titularse? Yian

¿Cuándo saldrá publicado? 24 de marzo

¿Qué sello lo va a editar? 4AD

¿Qué nos cuentan sobre el disco? «El disco se hace eco de mi búsqueda de una parte ‘desconocida’ de mí misma, algo que heredé pero que no entendí del todo”, compartió Chua en un comunicado.

Sobre el single Echo

¿Qué sabemos del single? Viene acompañado por un video dirigido por Jade Ang Jackman en el que vemos preciosas imágenes de Chua bailando con abanicos chinos hechos a mano mientras la nieve cae a su alrededor.

Tracklist de Yian

01 Golden

02 Meditations on a Place

03 I Promise

04 You

05 An Ocean

06 Autumn Leaves Don’t Come

07 Echo

08 Do You Know You Know

09 Grief Piece

10 Something Other Than Years