Nuevo disco: Lucinda Williams – «Stories From a Rock n Roll Heart»

La cantautora estadounidense Lucinda Williams ha anunciado un nuevo álbum, Stories From a Rock n Roll Heart, que saldrá el 30 de junio. Es su primer disco desde que se recuperó de un derrame cerebral en 2020. El primer sencillo, New York Comeback, cuenta con la colaboración de Bruce Springsteen y Patti Scialfa. El álbum también incluye a Angel Olsen, Margo Price y Tommy Stinson. Williams tiene previsto publicar sus memorias en abril y dar varios conciertos en España en 2023.

Sobre el disco Stories From a Rock n Roll Heart

Fecha de publicación: 30 de junio de 2023

Sello que lo publicará: Highway 20/ Thirty Tigers

¿Ha tenido colaboraciones? Sí, ha tenido colaboraciones de Bruce Springsteen, Patti Scialfa, Angel Olsen, Margo Price y Tommy Stinson.

Anteriores singles: El anterior álbum de Williams fue Good Souls Better Angels, publicado en abril de 2020. Los singles extraídos de ese disco fueron You Can’t Rule Me, Man Without a Soul, Bad News Blues y Big Black Train.

Sobre el single New York Comeback

Sobre el single: Es una canción que rinde homenaje a la ciudad de Nueva York y su capacidad de resiliencia ante las adversidades. Williams canta con nostalgia y esperanza sobre su regreso a la ciudad que la inspiró en sus inicios. La canción cuenta con la voz y la guitarra de Bruce Springsteen y los coros de Patti Scialfa, miembros de la E Street Band.

Tracklist del disco

01 Let’s Get the Band Back Together

02 New York Comeback

03 Last Call for the Truth

04 Jukebox

05 Stolen Moments

06 Rock n Roll Heart

07 This Is Not My Town

08 Hum’s Liquor

09 Where the Song Will Find Me

10 Never Gonna Fade Away