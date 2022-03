Nuevo disco: Lykke Li – «Eyeye»

Lykke Li ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco titulado Eyeye, que saldrá el 20 de mayo a través de PIAS/Crush.

Definido por la artista sueca como «un álbum audiovisual inmersivo” realizado junto a Björn Yttling, con quién ya colaboró en I Never Learn, ya podemos irlo descubriendo con el single No Hotel.

Lykke Li – No Hotel

Tracklist de Eyeye

01 No Hotel

02 You Don’t Go Away

03 Highway to Your Heart

04 Happy Hurts

05 Carousel

06 5D

07 Over

08 U&I

