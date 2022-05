Nuevo disco: Mall Grab – «What I Breathe»

Mall Grab ha anunciado su álbum debut What I Breathe, que se lanzará el disco el 5 de agosto a través del sello Looking For Trouble, y del que ya nos comparte Understand como primer adelanto.

El productor nacido en Australia y con sede en Londres, cuyo nombre real es Jordon Alexander, comenta sobre el disco que «he tenido la suerte de trabajar con algunos de mis artistas favoritos, que realmente han sido el pegamento que mantiene la coherencia del proyecto. Hay muchos sonidos familiares en este álbum a los que mis oyentes y seguidores se han acostumbrado y se unieron a mí en la inmersión profunda. Los elementos de la música de club emocional pero dura y emocionante se entrelazan con house, jungle, rave y grime».

“Mi ciudad adoptiva de Londres ha sido una gran inspiración para la evolución y el progreso de mi música, y en What I Breathe quería crear un cuerpo de trabajo que no solo tuviera algo para todos los que han estado conmigo en los pasados 6 años, pero también aquellos que aún no son conscientes de lo que soy o de la música que hago”, añade.

Mall Grab – Understand

Tracklist de Mall Grab – «What I Breathe»

1. ‘Hand In Hand Through Wonderland’

2. ‘I Can Remember It So Vividly’

3. ‘Love Reigns’

4. ‘Understand’ (feat. Brendan Yates)

5. ‘Patience’ (feat. Nia Archives)

6. ‘Without The Sun’ (feat. Jordon Alexander)

7. ‘Spirit Wave’

8. ‘Breathing’

9. ‘Intercity Relations’

10. ‘Times Change’ (feat. Novelist and D Double E)

11. ‘Distant Conversation’

12. ‘Metaphysical’

13. ‘Lost In Harajuku’ (feat. Jordon Alexander)

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!