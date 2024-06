El esperado retorno de Manu Chao: Su nuevo disco «Viva Tu» llega con colaboraciones estelares

Manu Chao, el reconocido cantante franco-español, vuelve al panorama musical con su primer álbum de estudio en 17 años, titulado Viva Tu. Previsto para lanzarse el 20 de septiembre, este trabajo sigue a su exitoso álbum de 2007, La Radiolina. El artista ya ha adelantado el tema que da nombre al disco el mes pasado y ahora presenta su nuevo sencillo, São Paulo Motoboy. En los últimos años, Chao ha colaborado con artistas como Sofia Kourtesis y Bomba Estéreo, y su nuevo álbum cuenta con la participación de Willie Nelson y la cantante francesa Laeti.

El álbum Viva Tu promete ser una mezcla de sonidos y estilos, con canciones como Vecinos en el Mar, La Couleur du Temps y Coração No Mar. La colaboración con Willie Nelson se destaca en la canción Heaven’s Bad Day, mientras que Tu Te Vas cuenta con la voz de Laeti. Con este regreso, Manu Chao continúa su legado de fusionar ritmos y culturas en su música.

Tracklist de Manu Chao – Viva Tu

01 Vecinos en el Mar

02 La Couleur du Temps

03 River Why

04 Viva Tu

05 Heaven’s Bad Day [ft. Willie Nelson]

06 Tu Te Vas [ft. Laeti]

07 Coração No Mar

08 Cuatro Calles

09 La Colilla

10 São Paulo Motoboy

11 Tom et Lola

12 Lonely Night

13 Tantas Tierras