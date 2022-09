Nuevo disco: Margo Price – «Strays»

Margo Price anuncia nuevo álbum titulado Strays, del que comparte un primer adelanto llamado Change Of Heart.

Artista: Margo Price

Álbum: Strays

Canción de adelanto: Change Of Heart, segundo single tras Been To The Mountain en agosto.

Fecha de publicación: 13 de enero

Sello: Loma Vista Recordings

Lanzamientos anteriores: That’s How Rumors Get Started en 2020

Sobre el disco: Ha sido co-producido por la propiaPrice y Jonathan Wilson (Angel Olsen, Father John Misty) e incluye colaboraciones con Sharon Van Etten, Mike Campbell y Lucius.

¿Qué dice la artista? «Siento esta urgencia de seguir moviéndome, de seguir creando. Te quedas atascado en los mismos patrones de pensamiento, los mismos bucles de adicción. Pero llega un punto en el que solo tienes que decir: ‘Voy a estar aquí, lo voy a disfrutar y no voy a esforzarme tanto en marcar las casillas para todos los demás’. Me siento más madura en la forma en que escribo ahora, estoy en algo más que en la búsqueda de grandes multitudes y elogios. Estoy tratando de encontrar lo que mi alma necesita”, afirma Price.

Tracklist:

‘Been To The Mountain’

‘Light Me Up (ft. Mike Campbell)’

‘Radio (ft. Sharon Van Etten)’

‘Change Of Heart’

‘County Road’

‘Time Machine’

‘Hell In The Heartland’

‘Anytime You Call (ft. Lucius)’

‘Lydia’

‘Landfill’