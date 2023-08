Nuevo disco: Mary Lattimore – «Goodbye, Hotel Arkada»

Mary Lattimore ha anuncia su nuevo álbum Goodbye, Hotel Arkada, acompañado de un video para su sencillo principal And Then He Wrapped His Wings Around Me.

El álbum, que saldrá a la venta el 6 de octubre a través de Ghostly, cuenta con colaboraciones destacadas como Lol Tolhurst de The Cure, Meg Baird, Rachel Goswell de Slowdive, Roy Montgomery, Samara Lubelski y Walt McClements.

La inspiración para este álbum proviene de un hotel icónico llamado Hotel Arkada, en Croacia, que dejó una impresión duradera en Mary Lattimore. Se podía percibir que dicho hotel había estado recibiendo a turistas durante décadas de una manera maravillosa, expresó Lattimore en un comunicado. «Recorrí el vestíbulo y las salas de baile vacías, y parecía un lugar muy querido y muy usado. Mi amiga Stacey, que vive allí, me dijo ‘Dile adiós a Hotel Arkada, puede que no esté aquí cuando regreses’, y poco después me enteré de que iba a ser renovado de una manera muy moderna y elegante».

El álbum anterior de Lattimore, Collected Pieces II, se publicó en 2021 y desde entonces ha participado en proyectos colaborativos, incluido el álbum compartido con Paul Sukeena llamado West Kensington, y se unió a Tom Scharpling en la edición de 24 horas de The Best Show durante el verano.

¡Aquí está el tracklist completo de Goodbye, Hotel Arkada!

Tracklist:

And Then He Wrapped His Wings Around Me [ft. Meg Baird and Walt McClements] Arrivederci [ft. Lol Tolhurst] Blender in a Blender [ft. Roy Montgomery] Music for Applying Shimmering Eye Shadow Horses, Glossy on the Hill Yesterday’s Parties [ft. Rachel Goswell and Samara Lubelski]

Con esta prometedora lista de colaboraciones y un tema tan evocador como la despedida a un lugar querido, Goodbye, Hotel Arkada promete ser una experiencia musical inolvidable. Muy pronto podremos escuchar más de esta talentosa armonicista y compositora.