Nuevo disco: Mavis Staples & Levon Helm – Carry Me Home

Mavis Staples ha anunciado Carry Me Home, un álbum de música en directo que grabó con Levon Helm de The Band en Woodstock, Nueva York, hace más de 10 años, concretamente en 2011.

Como os podéis imaginar, se trata de una de las grabaciones finales de Helm antes de que falleciese en abril de 2012 a los 71 años. Una pequeña joya sonora en forma de colaboración que por fin verá la luz el próximo 20 de mayo a través de Anti-.

«Nunca se me pasó por la cabeza que podría ser la última vez que nos veríamos. Estaba tan lleno de vida y tan feliz esa semana. Era el mismo viejo Levon que siempre había conocido, solo un espíritu hermoso por dentro y por fuera», recuerda Staples sobre aquellos momentos.

Por el momento,podemos escuchar You Got to Move como adelanto.

Mavis Staples & Levon Helm – You Got to Move

Tracklist de Carry Me Home

01 This Is My Country

02 Trouble in My Mind

03 Farther Along

04 Hand Writing on the Wall

05 I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free

06 Move Along Train

07 This May Be the Last Time

08 When I Go Away

09 Wide River to Cross

10 You Got to Move

11 You Got to Serve Somebody

12 The Weight

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!