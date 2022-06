Nuevo disco: Megadeth – «The Sick, The Dying…And The Dead»

Hermanos del metal, regocijaos. Megadeth publicará su nuevo disco The Sick, The Dying…And The Dead el próximo 2 de septiembre, y servirá para celebrar la completa recuperación del cáncer de garganta que tuvo su vocalista Dave Mustaine.

Estamos ante nada menos que el decimosexto álbum de la longeva banda, que nos cuentan que «por primera vez en un una temporada muy larga, todo lo que necesitábamos en este álbum está justo donde debe estar».

Para ver si esto que nos prometen es verdad, ya podemos ir escuchando el single We’ll Be Back como primer adelanto.

La banda grabó el disco en el estudio que el propio Dave Mustaine tiene en su casa con Kiko Loureiro como guitarrista, Dirk Verbeuren como batería y Steve DiGiorgio como bajista.

Sobre Megadeth

Pocas bandas de heavy metal se han mantenido activas durante más de treinta años, acrecentando su fama y convirtiéndose en leyenda. Así es Megadeth, la formación californiana que aunó thrash, punk, hardcore y heavy metal, obteniendo un estilo infalible a prueba de las décadas. Adéntrate ahora en su profunda temática de religión, drogas, guerra y apocalipsis y conoce de cerca a aquellos que, junto a Metallica, Slayer y Anthrax, forman parte de la historia del género.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!