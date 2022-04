Nuevo disco: Metric – «Formentera»

Metric ha anunciado que su octavo álbum de estudio se titulará Formentera y se estrenará el 8 de julio. Además, ya podemos escuchar un primer adelanto de este nuevo álbum, continuación del Art Of Doubt de 2018, titulado All Comes Crashing.

Hablando sobre la canción, la cantante Emily Haines afirma: «No todos tienen una vida convencional con relaciones convencionales. All Comes Crashing es una canción de amor que va más allá del amor romántico, es una expresión de solidaridad con quien quieras tener a tu lado en caso de catástrofe. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu hermano de sangre o tu perro. La canción está dedicada a aquellos que consideras tu familia, sea lo que sea para ti», agregó.

Metric – All Comes Crashing

