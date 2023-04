Nuevo disco: Militarie Gun – «Life Under the Gun»

La banda de Los Ángeles Militarie Gun ha anunciado por fin que su primer álbum Life Under the Gun saldrá a la venta el 23 de junio a través de Loma Vista Recordings. El grupo, liderado por Ian Shelton, ha compartido también el nuevo single Very High, acompañado de un videoclip dirigido por Mason Mercer.

Un sonido melódico y emotivo

Militarie Gun se formó en 2020 como un proyecto paralelo de Shelton, vocalista y baterista de Regional Justice Center, una de las bandas más destacadas del hardcore actual. Con Militarie Gun, Shelton explora un sonido más melódico y emotivo, influenciado por el post-hardcore y el emo de los 90 y principios de los 2000.

El propio Shelton ha descrito Very High como su intento de capturar “el deseo de escapar de la vergüenza de la vida cotidiana tanto como sea posible”.

Un álbum con canciones ya conocidas y otras nuevas

Life Under the Gun incluye también las canciones Do It Faster y Big Disappointment, que ya habían sido publicadas anteriormente en los EPs All Roads Lead to the Gun I y II. El año pasado, Militarie Gun colaboró con la banda de fuzz-pop Dazy en el single Pressure Cooker.

Life Under the Gun promete ser uno de los discos más interesantes y sorprendentes del año dentro del panorama del rock alternativo. Si te gustan bandas como Fugazi, Sunny Day Real Estate o Title Fight, no puedes perderte el debut de Militarie Gun.

Puedes reservar ya tu copia del álbum en este enlace o escucharlo en las principales plataformas digitales a partir del 23 de junio.

Tracklist de Life Under the Gun

01 Do It Faster

02 Very High

03 Will Logic

04 My Friends Are Having a Hard Time

05 Think Less

06 Return Policy

07 Seizure of Assets

08 Never Fucked Up Once

09 Big Disappointment

10 Sway Too

11 See You Around

12 Life Under the Gun