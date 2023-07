Nuevo disco: Mitski – «The Land Is Inhospitable And So Are We»

Mitski ha anuncia su séptimo álbum de estudio, que se titulará The Land Is Inhospitable And So Are We, a través de una newsletter dirigida a sus seguidores que incluía un mensaje de voz.

La artista también compartió que el primer sencillo del álbum, el cual aún no tiene título, se lanzará el próximo miércoles 26 de julio.

Por su mensaje, podemos entender que el disco fue grabado en los estudios Bomb Shelter de Nashville, pero por el momento no se conocen detalles sobre la fecha de lanzamiento ni la lista de canciones.

Este álbum representa la continuación del exitoso sexto álbum de Mitski, Laurel Hell, que fue publicado en febrero de 2022. Los fans de Mitski estarán ansiosos por descubrir su nuevo material y sumergirse de nuevo en la creatividad de la talentosa artista. Estaremos atentos a más noticias sobre este esperado lanzamiento.