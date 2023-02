Nuevo disco: Morrissey – «Without Music The World Dies»

El polémico cantante Morrissey ha confirmado que ha grabado un nuevo álbum llamado Without Music The World Dies y ha compartido su lista de canciones. Sin embargo, el disco aún no tiene fecha de lanzamiento ni sello discográfico, por lo que el artista ha pedido a las discográficas o a los “inversores privados” que se interesen por él.

¿Qué sabemos sobre el disco?

El disco tiene 10 canciones y ha sido grabado en Francia con la producción de Joe Chiccarelli, quien ya trabajó con Morrissey en sus anteriores álbumes. El disco ha sido descrito por el guitarrista y coescritor Jesse Tobias como “un rayo” y como una muestra del “talento único” de Morrissey.

¿Está previsto algún single?

No se sabe cuál será el primer single del disco ni cuándo se estrenará, pero se especula con que podría ser la canción que da título al álbum, Without Music The World Dies.

¿Qué ha pasado con el disco que ya había anunciado Morrissey?

Este nuevo álbum llega después de que Morrissey anunciara otro disco llamado Bonfire Of The Teenagers en 2022, pero que finalmente no saldrá en febrero de 2023 como estaba previsto debido a problemas con su antigua discográfica, Capitol Records.

Tracklist de Without Music The World Dies

Este es el tracklist completo del álbum Without Music The World Dies: