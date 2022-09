Nuevo disco: Mount Kimbie – «MK 3.5: Die Cuts | City Planning»

Mount Kimbie ha anunciado un nuevo álbum doble titulado MK 3.5: Die Cuts | City Planning en el que contarán con colaboraciones estelares de artistas como Slowthai, James Blake y muchos más. Este nuevo trabajo se publicará el 4 de noviembre a través de Warp.

Artista: Mount Kimbie

Álbum: MK 3.5: Die Cuts | City Planning

Singles de adelanto: Ya podemos escuchar f1 racer (feat. Kučka) y locked in (feat. Maxo Kream & Pa Salieu) de Die Cuts, así como Zone 1 (24 Hours) extraído de City Planning.

Fecha de publicación: 4 de noviembre

Sello: Warp Records

Sobre el disco: En realidad, se trata de dos álbumes en solitario en forma de disco doble, uno de cada miembro del dúo electrónico, formado por Kai Campos y Dom Maker.

Tracklist:

‘Die Cuts’

‘dvd’ (feat. choker) ‘in your eyes’ (feat. slowthai & danny brown) ‘f1 racer’ (feat. kučka) ‘heat on, lips on’ ‘end of the road’ (feat. reggie) ‘somehow she’s still here’ (feat. james blake) ‘kissing’ (feat. slowthai) ‘say that’ (feat. nomi) ‘need u tonight’ ‘if and when’ (feat. wiki) ‘tender hearts meet the sky’ (feat. keiyaa) ‘a deities encore’ (feat. liv.e)

‘City Planning’

‘Q’ ‘Quartz’ ‘Transit Map (Flattened)’ ‘Satellite 7’ ‘Satellite 9’ ‘Satellite 6 (Corrupted)’ ‘Zone 3 (City Limits)’ ‘Zone 2 (Last Connection)’ ‘Zone 1 (24 Hours)’ ‘Industry’ ‘Human Voices’

Sobre Mount Kimbie

Con ritmos familiares que se mezclan con producciones de otro mundo, Mount Kimbie son posiblemente responsables del nacimiento del término "post-dubstep". Dominic Maker y Kai Campos formaron Mount Kimbie mientras ambos estudiaban en la Universidad de Southbank en Londres. A principios de 2009 lanzaron su EP debut, Maybes, a través del sello Hotflush Recordings. Más tarde, ese mismo año, apareció un segundo EP, Sketch on Glass, seguido de remezclas de artistas como Big Pink, Foals y the xx. Hotflush publicó su debut de larga duración, Crooks & Lovers, en 2010. Tres años después, regresaron con Cold Spring Fault Less Youth, un álbum que contó con más voces, incluidas dos pistas con King Krule. En 2017, lanzaron su tercer álbum de estudio, Love What Survives, que incluyó apariciones especiales de James Blake, King Krule y Michachu.

Fuente: Apple Music

Discografía de Mount Kimbie

Crooks & Lovers (2010)

Cold Spring Fault Less Youth (2013)

Love What Survives (2017)

