Nuevo disco: Nakhane – «Bastard Jagon»

Los fans de Nakhane están emocionados con la noticia del lanzamiento de su nuevo álbum, Bastard Jargon, el 3 de marzo a través del sello discográfico BMG. Este es el segundo álbum del artista sudafricano, y viene a continuación de su exitoso álbum You Will Not Die.

Después de lanzar su primer álbum en solitario, Brave Confusion, en 2013, Nakhane se convirtió en uno de los artistas más destacados de la escena musical sudafricana. Su álbum más reciente, You Will Not Die, fue lanzado en 2018 y se convirtió en un éxito mundial, ganando el Premio de Mejor Artista Masculino en los South African Music Awards.

Pero eso no es todo, este próximo álbum Bastard Jargon también incluirá todas las canciones del EP Leading Lines, que precisamente ha publicado este mismo viernes 16 de diciembre de 2022, así que ya puedes darle una escucha mientras esperas el lanzamiento de Bastard Jargon.

En declaraciones sobre su nuevo álbum, Nakhane dijo: «Es un álbum existencial sobre el sexo. Casi todas las canciones tienen algún tipo de guiño hacia el sexo. No es necesariamente un sexo seductor, sino más bien un sexo inquisitivo y psicológico. Cuando escribí You Will Not Die estaba al final de mi relación con el cristianismo, y cuando escribí Bastard Jargon me había mudado a Londres y me había lanzado a querer sentirme bien».

Bastard Jargon contará con colaboraciones de artistas de la talla de Perfume Genius y Nile Rodgers. Además, aquí tienes la lista completa de canciones del álbum:

«The Caring» «Tell Me Your Politik» (con Moonchild Sanelly y Nile Rodgers) «The Conjecture» «Hold Me Down» «Hear Me Moan» «Do You Well» (con Perfume Genius) «My Ma Was Good» «You’ve Got Me (Living Again)» «Standing in Our Way» «If You Were to Complain»

¡Muy pronto, podremos escuchar el nuevo álbum de Nakhane y ver qué nos ofrece!