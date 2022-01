Nuevo disco: Neil Frances – «There Is No Neil Frances»

Que Neil Frances sea un dúo, lo dicen hasta sus integrantes. Aunque también admiten, en su álbum debut There Is No Neil Frances, que no hay ningún Neil Frances. Esto puede ser un poco lioso, pero con el disco que se han marcado, no hay margen de error. Principalmente porque lo vas a reproducir en bucle.

Sobre el disco

Artista: Neil Frances (Jordan Feller y Marc Gilfry)

Título: There Is No Neil Frances.

El disco fue grabado por el dúo en su estudio de Echo Park durante el pasado año. Los temas están unidos por una historia común, la historia de un insecto que aspira a encontrar su lugar en un paisaje celestial utópico.

¿Qué nos dicen sobre el disco? La banda explica: «Nuestro nuevo álbum trata de la autorrealización y de convertirse en la persona que uno sueña. El concepto es que somos insectos en la tierra que ascienden al espacio exterior para convertirse en divas en un baile galáctico».

Género: Indie-disco, pop electrónico

Discográfica: Nettwerk Records

Trabajos anteriores: Amén de infinidad de singles, el EP debut de Neil Frances en 2018 –Took A While (Nettwerk Records)- los sacó a la palestra y les propició hacer giras con Jungle y Unknown Mortal Orchestra. El siguiente EP de la banda, Stay Strong Play Long (Netwerk Records, 2021), incluye colaboraciones con Poolside y Raffaella, con su versión de Music Sounds Better With You que cuenta con más de 70 millones de reproducciones.

Escucha Dancing aquí debajo o el disco completo aquí.

Sobre Neil Frances

Neil Frances es el dúo formado por Jordan Feller, nacido en Sidney, y Marc Gilfry, nacido en el sur de California. Se conocieron en 2012 y formaron el grupo en 2016, tras trasladarse ambos a Los Ángeles desde Londres y Nueva York, respectivamente, en busca de nuevos proyectos.

Feller comenzó su carrera musical en Australia como DJ de música electrónica y obsesionado con el hip-hop. Mientras que Gilfry creció en un hogar con tradición musical y tocó y cantó en múltiples bandas.

«Creo que hay mucha diversidad en la gente que escucha nuestras canciones y viene a nuestros conciertos, y sentimos que eso es el resultado de algo intencionado» comenta Gilfry. Y añade «Jordan y yo siempre quisimos utilizar nuestra música para construir una carpa lo suficientemente grande para todos y cada uno«.

Feller opina que «con un álbum, tienes que poder alejarte y ver la imagen más grande, y te da la oportunidad de mostrar personalidad y contar un poco más de una historia. Hemos creado un viaje aquí. Y ahora sabemos más que nunca en qué somos buenos y qué nos encanta de crear música«.

