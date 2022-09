Nuevo disco: Neil Young & Crazy Horse – «World Record»

Neil Young ha anunciado que publicará su nuevo disco World Record junto a su banda de siempre, Crazy Horse. Estas 10 nuevas canciones del canadiense verán la luz el 18 de noviembre bajo la producción de Rick Rubin en sus estudios Shangri-La en Malibú.

Además, Young y Crazy Horse han compartido hoy la primera canción de World Record, un tributo a la madre naturaleza titulado Love Earth.

Tracklist

1. ‘Love Earth’2. ‘Overhead’3. ‘I Walk With You (earth ringtone)’4. ‘This Old Planet (changing days)’5. ‘The World (is in trouble now)’6. ‘Break The Chain’7. ‘The Long Day Before’8. ‘Walkin’ On The Road (to the future)’9. ‘The Wonder Won’t Wait’10. ‘Chevrolet’11. ‘This Old Planet reprise’