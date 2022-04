Nuevo disco: Neneh Cherry – «The Versions»

Ya hay fecha para The Versions, el nuevo disco de Neneh Cherry. El sexto álbum de su discografía llegará el 10 de junio y ya podemos escuchar un primer adelanto, Manchild, junto a Sia.

Se trata de un álbum de 10 pistas que presenta versiones reelaboradas de sus canciones, interpretadas por artistas con una conexión personal con su música como ANOHNI, Jamila Woods, Sudan Archives, Kelsey Lu, Honey Dijon, Seinabo Sey, Greentea Peng y Tyson, así como la interpretación de Cherry de Buffalo Stance con Robyn y Mapei.

«Neneh era mi artista favorita cuando llegó a la escena. Soñé que algún día nos encontraríamos. Cuando estaba teniendo problemas de mi salud mental cuando tenía poco más de veinte años, de alguna manera terminé en su casa y me cuidaron como si fuera uno de sus propios hijos. Llamé a su marido durante un intento de suicidio, quien me había estado asesorando como un increíble productor musical, y me dieron todo el amor que podría haber soñado», comenta Sia sobre lo mucho que Cherry supone para ella a raíz de esta colaboración.

Neneh Cherry – Manchild

Tracklist de The Versions

01 Neneh Cherry/ Robin: “Buffalo Stance” [ft. Mapei]

02 Neneh Cherry / Sia: “Manchild”

03 Neneh Cherry: “Woman” [ft. ANOHNI]

04 Neneh Cherry: “Buddy X” [ft. Greentea Peng]

05 Neneh Cherry: “Kootchi” [ft. Jamila Woods]

06 Neneh Cherry: “Sassy” [ft. Tyson]

07 Neneh Cherry: “Heart” [ft. Sudan Archives]

08 Neneh Cherry: “Kisses on the Wind” [ft. Seinabo Sey]

09 Neneh Cherry: “Manchild” [ft. Kelsey Lu]

10 Neneh Cherry: “Buddy X (Honey Dijon Remix)”

