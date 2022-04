Nuevo disco: Nick Cave & Warren Ellis – «Seven Psalms»

Nick Cave anuncia la publicación de su disco tan esperado, bautizado como Seven Psalms. El nuevo álbum se compone de un instrumental de 12 minutos y siete oraciones sagradas, escritas y recitadas por el artista australiano con la colaboración de su veterano compañero de The Bad Seeds, Warren Ellis. La composición instrumental que acompaña los salmos corre a cuenta de los dos músicos. Nick cuenta en un comunicado, que este nuevo proyecto surge tras varias semanas encerrado, donde escribió una oración por semana, y confiesa, que los siete salmos: “se presentan como una larga meditación sobre la fe, la ira, el amor, el dolor, la misericordia, el sexo y la alabanza. Una ofrenda velada y contemplativa nacida de un tiempo incierto”.

Seven Psalms saldrá a la luz el próximo 10 de junio en formato vinilo con una edición limitada de 10”. La sobriedad de su portada -con un fondo azul marino, un crucifijo en el centro y unas letras doradas que titulan el disco y que recuerdan a la tipografía bíblica- dan cuenta de lo que promete ser este disco: una composición reflexiva y profunda.

Sus más fieles seguidores, desde ya mismo, pueden comprar anticipadamente la edición física en la tienda oficial del artista, Cave Things. Sólo si reservan su vinilo desde este canal podrán recibir una oración exclusiva.

Nick Cave y sus letras divinas

El músico australiano acumula una larga trayectoria, en la que algunos críticos musicales han señalado que parece haber tenido más de una vida. Desde 1973, cuando formó su primera banda, que más tarde bautizaron como The Boys Next Door – con variantes del punk y con claras referencias a otros artistas como David Bowie o Los Ramones -su obra musical ha vivido diferentes facetas. Su primera etapa -más expresionista hasta mediados de los 80-, dio paso a nuevos álbumes con letras más líricas, ya en The Bad Seeds. En The Good Son (1990), se percibe una composición más relajada donde se aprecian ciertos tintes religiosos: cantos eclesiásticos, historias de redención, y sonidos celestiales que componen baladas acompañadas por piano y violines.

Una entrevista de El País (2019) recoge las palabras de Cave hablando sobre las letras de sus canciones, donde admite: “Siento que mis canciones son conversaciones con lo divino que, al final, podrían ser simplemente balbuceos de un loco hablando solo. Encuentro emocionante esta incertidumbre, este absurdo, de donde fluyen todas mis canciones; es más, es la forma en la que vivo mi vida».

Los álbumes que le precedieron han adoptado una letra más confesional y biográfica con una mayor presencia del piano. Su último trabajo con Warren Ellis, Carnage (2021) destilaba una fuerte emocionalidad, cargada de una mezcla entre miedo, frustración y una llamada a la esperanza.

Seven Psalms promete ser un disco introspectivo en el que, seguro, Cave y Warren Ellis volverán a entonar música celestial.