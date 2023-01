Nuevo disco: Noel Gallagher – «Council Skies»

¡Atención fans de Noel Gallagher! El ex-Oasis acaba de anunciar su nuevo álbum, Council Skies, que saldrá a la venta el 2 de junio de 2023 a través del sello Sour Mash. Y eso no es todo, porque el primer single del álbum, Easy Now, ya está disponible.

El álbum Council Skies es el cuarto en la carrera en solitario de Gallagher y sus High Flying Birds y según el propio artista, representa su regreso a sus raíces de Manchester. «Es volver al principio. Soñar despierto, mirar al cielo y preguntarme qué podría ser la vida… eso es tan cierto para mí ahora como lo era a principios de los 90,» declaró Gallagher.

El álbum fue grabado en el estudio Lone Star Sound Recording Studios de Gallagher en Londres y las partes de cuerdas fueron grabadas en el legendario Abbey Road Studio. El productor del álbum es Paul ‘Strangeboy’ Stacey, con quien Gallagher ya ha trabajado anteriormente. Además, el álbum cuenta con la colaboración de Johnny Marr en tres canciones, incluyendo el single Pretty Boy, que ya escuchamos anteriormente.

El primer single del álbum, Easy Now es una canción psicodélica con un videoclip dirigido por Colin Solal Cardo y protagonizado por Milly Alcock (House Of The Dragon) con una aparición especial de Gallagher. El videoclip es una delicia visual y musical para los oídos.

Además, destacamos que el álbum cuenta con una edición deluxe que incluye remixes de Robert Smith de The Cure («Pretty Boy«), Pet Shop Boys («Think Of A Number«), grabaciones en vivo y más.

Recordemos, además, que el último álbum de Gallagher con High Flying Birds fue Who Built The Moon?, lanzado en 2017.

Tracklist de Noel Gallagher – Council Skies

‘I’m Not Giving Up Tonight’ ‘Pretty Boy’ ‘Dead To The World’ ‘Open The Door, See What You Find’ ‘Trying To Find A World That’s Been And Gone’ ‘Easy Now’ ‘Council Skies’ ‘There She Blows!’ ‘Love Is A Rich Man’ ‘Think Of A Number’ ‘We’re Gonna Get There In The End’ (bonus track)

Deluxe album – disc two