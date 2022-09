Nuevo disco: NOFX – «Double Album»

NOFX ha anunciado un nuevo disco Double Album que se publicará el 2 de diciembre y que, en principio, será el lanzamiento final de la banda tras anunciar sus intenciones de separarse en 2023. Además, han estrenado un nuevo sencillo titulado Darby Crashing Your Party, un homenaje al difunto líder de Germs, Darby Crash.

Artista: NOFX

Álbum: Double Album

Single de adelanto: Darby Crashing Your Party

Fecha de publicación: 2 de diciembre

Lanzamientos anteriores: BloodBunny en 2021

Sobre el disco: El líder de NOFX, Fat Mike, describe el álbum como «quizás nuestro disco más divertido. Hay que reírse de todo porque el mundo se acaba de desmoronar y hay que tener buena actitud para no tomarse las cosas en serio. Así es como siempre lo he hecho. Hago reír a la gente todos los días. Por lo general, lo hago de una manera autocrítica, así es como voy por la vida: me divierto tanto como puedo. Eso es la vida: tratar de encontrar toda la felicidad que puedas. Y repartiendo felicidad. Que es lo que siento que se supone que es mi trabajo en la vida: difundir alegría”.