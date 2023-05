Nuevo disco: OSEES – «Intercepted Message»

La banda liderada por John Dwyer no para de sorprendernos con su incesante actividad musical. Tras lanzar A Foul Form en 2022, un disco cargado de rock psicodélico y garage punk, ahora nos presentan Intercepted Message, un trabajo que explora las posibilidades del synth-pop y que saldrá a la venta el próximo 18 de agosto a través del sello In the Red.

Un single apocalíptico

El primer adelanto del disco es la canción homónima, Intercepted Message, que nos muestra una faceta más electrónica y experimental de OSEES. Con una base rítmica frenética y unos sintetizadores estridentes, la canción nos sumerge en un ambiente apocalíptico y desesperanzador.

El vídeo que acompaña al single refuerza esta sensación con unas imágenes impactantes. En él vemos a John Dwyer convertido en un presentador de noticias que nos informa sobre los desastres que asolan al mundo: guerras nucleares, pandemias, incendios forestales… Mientras tanto, él permanece impasible ante la cámara, con una sonrisa forzada y una mirada vacía.

Un disco pop para tiempos cansados

Según explica el propio Dwyer en una nota de prensa escrita por él mismo, Intercepted Message es “un disco pop para tiempos cansados”. Con este proyecto, OSEES pretenden crear un espacio común para los oyentes que están hartos de las redes sociales y los medios de comunicación.

Dwyer también describe el sonido del disco como “el sonido final de OSEES”. Según él, se trata de “un pop garajero temprano que se mezcla con un proto-synth punk que repele el suicidio”. Y añade: “Para los fans del synth punk teutónico y Thee Oh Sees (¿quién coño son ellos?)”.

Aquí tienes las canciones que incluirá el disco:

01 Stunner

02 Blank Chems

03 Intercepted Message

04 Die Laughing

05 Unusual & Cruel

06 The Fish Needs a Bike

07 Goon

08 Chaos Heart

09 Submerged Building

10 Sleazoid Psycho

11 Always at Night

12 Ladwp Hold

Un álbum en directo y cinco reediciones

Pero eso no es todo lo que OSEES nos tienen preparado para este año. Acaban de publicar un álbum en vivo titulado Live at LEVITATION (2012), que recoge una actuación que dieron en 2012 bajo el nombre de Thee Oh Sees en el festival Levitation de Austin (Texas). En este directo podemos disfrutar de algunos temas clásicos de la banda como The Dream o Tidal Wave.

Además, OSEES han reeditado cinco de sus discos más emblemáticos en vinilo de color: Dog Poison (2009), Floating Coffin (2013), Mutilator Defeated at Last (2015), Orc (2017) y A Foul Form (2022). Estas ediciones especiales ya están disponibles para su compra en su página web.

OSEES siguen siendo una de las bandas más prolíficas e impredecibles del panorama musical actual. Con Intercepted Message nos ofrecen una nueva muestra de su versatilidad y creatividad. Si queréis escucharlo antes que nadie podéis reservarlo ya.