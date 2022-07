Nuevo disco: Panda Bear & Sonic Boom – «Resist»

Últimamente parecen estar de moda los álbumes colaborativos, y el próximo 12 de agosto tendremos la llegada de Resist, el resultado de unir los talentos de Panda Bear y Sonic Boom de Spacemen 3.

No es la primera vez que ambos artistas colaboran, ya lo hicieron en cierto modo en el álbum Tomboy de 2011 de Panda Bear, y ahora ya podemos ir conociendo una nueva entrega de su historia creativa gracias al single Go On.

Además, por si esto os anima aún más a haceros con este álbum, parte de las ganancias que se obtengan con la venta de cada CD o LP serán donadas a distintas ONG tanto para cuestiones medioambientales como para ayudar en problemas de salud mental.

Desde luego, está siendo un año productivo para Panda Bear, quien lanzó Time Skiffs junto a sus compañeros de Animal Collective el pasado mes de febrero.

Sobre Animal Collective

Mientras en las calles de Baltimore reina el hip hop, en los sótanos de la ciudad trabajan encerradas estas criaturas musicales cuyo principal propósito es convertir sus instrumentos en probetas y sus canciones en experiencias sónicas. Lógicamente, pasan de las grandes audiencias, y, sin embargo, llegan a vender 200 000 copias en el 2009 con Merriweather Post Pavillon. Animal Collective dejó claro que las estanterías y los oídos de un buen número de personas también tienen hueco para músicas distintas.

Fuente: Apple Music

Discografía de Animal Collective

Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (2000) (as Avey Tare and Panda Bear)

Danse Manatee (2001) (as Avey Tare, Panda Bear and Geologist)

Campfire Songs (2003) (as Campfire Songs)

Here Comes the Indian (2003) (also known as Ark)

Sung Tongs (2004)

Feels (2005)

Strawberry Jam (2007)

Merriweather Post Pavilion (2009)

Centipede Hz (2012)

Painting With (2016)

Time Skiffs (2022)

