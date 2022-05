Nuevo disco: Paolo Nutini – «Last Night In The Bittersweet»

Paolo Nutini ha anunciado que su nuevo álbum Last Night In The Bittersweet está listo para publicarse el 1 de julio a través de Atlantic Records. Se trata del cuarto álbum de estudio del artista escocés, que llevaba sin lanzar un álbum desde 2014 con Caustic Love.

Y ya que nos ha hecho esperar tanto, mejor alegrarnos con el estreno de dos adelantos, Lose It y Through The Echoes, ambas compuestas por Nutini al igual que todos los temas del disco, y producidas junto a Dani Castelar y Gavin Fitzjohn.

Ah, te recordamos que el artista forma parte del cartel del Andalucía Big Festival que tendrá lugar en Málaga el próximo 9 de septiembre.

Paolo Nutini – Lose It

Paolo Nutini – Through The Echoes

Tracklist de Paolo Nutini – Last Night In The Bittersweet

‘Afterneath’ ‘Radio’ ‘Through The Echoes’ ‘Acid Eyes’ ‘Stranded Words’ (Interlude) ‘Lose It’ ‘Petrified In Love’ ‘Everywhere’ ‘Abigail’ ‘Children Of The Stars’ ‘Heart Filled Up’ ‘Shine A Light’ ‘Desperation’ ‘Julianne’ ‘Take Me Take Mine’ ‘Writer’

