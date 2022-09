Nuevo disco: Phoenix – «Alpha Zulu»

Phoenix ha anunciado que Alpha Zulu, su primer álbum en cinco años, saldrá el 4 de noviembre a través de Loyaute/Glassnote. Para presentarlo, ya podemos escuchar Tonight, un dueto con nada menos que Ezra Koenig de Vampire Weekend.

Con este disco autoproducido por la banda y grabado en el Musée des Arts Décoratifs de París, que se encuentra en el Palais du Louvre, dan continuidad a su Ti Amo de 2017, y es que cinco ya eran demasiados años sin nueva música de los franceses que, además, en Tonight invitan por primera vez a otro cantante a participar en uno de sus temas.

El video musical que lo acompaña fue filmado en Tokio y París, en parte dentro del propio Musée des Arts Décoratifs, pero recordemos que no es la primera canción que escuchamos de este trabajo, ya que a principios de año ya pudimos descubrir la propia Alpha Zulu.

Además del propio tema al comienzo de la noticia, os dejamos también aquí el tracklist y la portada de este disco:

01 Alpha Zulu

02 Tonight [ft. Ezra Koenig]

03 The Only One

04 After Midnight

05 Winter Solstice

06 Season 2

07 Artefact

08 All Eyes on Me

09 My Elixir

10 Identical

Sobre Phoenix

El árbol genealógico de los franceses Phoenix entronca directamente con los orígenes de Daft Punk, cuyos miembros compartieron grupo con el guitarrista Laurent Brancowitz, a mediados de los 90. Ambas bandas se enraizan en la influyente escena house parisina, que revolucionó la electrónica con piezas de elegante arquitectura sonora, ritmos house, pinceladas disco y toques de jazz. Lo que distingue a Phoenix de sus coetáneos es una sensibilidad pop en la que caben sintetizadores new wave y melodías pegadizas. Y a diferencia de los puristas del electro, el cuarteto no teme sacar a pasear las guitarras en cabalgadas de rock cortante.

Fuente: Apple Music

Discografía de Phoenix

United (2000)

Alphabetical (2004)

It's Never Been Like That (2006)

Wolfgang Amadeus Phoenix (2009)

Bankrupt! (2013)

Ti Amo (2017)

