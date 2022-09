Nuevo disco: PJ Harvey – «B-Sides, Demos, and Rarities»

Ya está anunciado un nuevo boxset que hará un recorrido por la carrera de PJ Harvey. Se publicará el 4 de noviembre bajo el título de B-Sides, Demos, and Rarities gracias a Island Records/Universal Music Group.

El álbum contiene 59 canciones que abarcan las tres décadas de carrera de Harvey y estará disponible en 6xLP, 3xCD y versiones digitales. Todo ello incluyendo canciones nunca antes publicadas, versiones alternativas de otras que ya conocemos así como otros contenidos inéditos hasta ahora en forma física o a través de plataformas de streaming.

Jason Mitchell y John Parish, quienes ya han sido productores en varios álbumes de PJ Harvey, incluidos To Bring You My Love, White Chalk y Let England Shake, colaboraron en la masterización de la colección.

Ya podemos escuchar tres demos antes de la publicación de este boxset. Mientras que Somebody’s Down, Somebody’s Name apareció por primera vez como cara B en el lanzamiento de edición limitada del álbum de Harvey de 1995 To Bring You My Love, Dry y Missed formaron parte del álbum de Harvey de 1993 Rid of Me.

